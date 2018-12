Akcie v Japonsku prudce oslabily, mírněji padá i Čína. Trh reaguje na pondělní propad na burzách v USA

Hlavní index japonských akcií Nikkei 225 dnes odepsal 5,01 procenta a seanci uzavřel na hodnotě 19 155,74 bodu. Širší index Topix klesl o 4,88 procenta na 1415,55 bodu a je nejníže od listopadu 2016.

Akcie na Wall Street pokračovaly na Štědrý den v propadu a širší index S&P 500 jen od začátku prosince ztrácí téměř 15 procent. Letošní prosinec by tak mohl být pro americké akcie nejhorším prosincem od roku 1931, tedy od velké hospodářské krize. Index S&P 500 už totiž z maxima, kterého dosáhl 20. září, klesl o 19,8 procenta. To znamená, že je blízko takzvaného medvědího trhu, do něhož vstupuje po propadu o 20 procent z posledního dosaženého maxima. Medvědí trh je takový, kdy ceny vykazují dlouhodobý pokles.