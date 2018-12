Stát přichází s novou podporou pro obnovitelné zdroje, ekologové mají ale výhrady

Obnovitelné zdroje pokrývají zhruba 15 procent energie spotřebované v Česku, a to se už několik let nemění. Při výrobě elektřiny vede bioplyn. Fotovoltaika se podílí necelou čtvrtinou, vodní elektrárny pětinou a vítr šesti procenty.

Na podporu obnovitelných zdrojů šlo od roku 2006 skoro 300 miliard. Část platí spotřebitelé, část přispívá stát. Evropská komise chce do konce roku od členských států Unie slyšet, jak podíl obnovitelných zdrojů poroste. Podle ministerstva průmyslu by se v Česku mohl dostat na 21 procent, podle představitelů oboru by to mohlo být ještě víc.