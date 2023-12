Novou ředitelkou Českých center se stala Jitka Pánek Jurková. Chce posilovat dobré jméno Česka

Nová generální ředitelka Českých center Jitka Pánek Jurková chce skrze centra prezentovat Česko jako zemi mimořádného kulturního dědictví, která ale žije v současnosti a je aktivním členem mezinárodního společenství. Řekla to na páteční tiskové konferenci poté, co ji ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvedl do funkce. Další rozšíření sítě Českých center se nyní neplánuje, je potřeba se soustředit na spuštění plnohodnotného provozu nově vzniklých center v Bělehradě a Tchaj-peji, řekl šéf diplomacie.