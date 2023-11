Válka překvapilo, že Přáda protesty lékařů neodvolal. Ten namítá: „Nestačí mi slovo, potřebuji čísla“

„My jsme identifikovali mechanismy, kterými peníze mohou doputovat do nemocnic. Tam věříme, že doputují i jednotlivým lékařům. Nicméně stále to není černé na bílém, abychom mohli říci, že to končí,“ upozornil Přáda.

Premiér dle Válka může jít nad rámec limitů stanovených pro jednotlivé ministry. „Měl jsem nějaké limity, kam jsem mohl zajít. Nabízel jsem lékařům 6,7 miliardy, pak jsem po dohodě s ministry nabídku navýšil na 8,5 miliardy s tím, že jsem nabízel, že část peněz půjde do tabulkových platů. Na tom jsme se nedohodli,“ připomněl.

K definitivnímu stažení výpovědí by mohlo dojít v pondělí, říká Přáda

Přáda zatím lékaře nevyzval, aby vzali výpovědi přesčasové práce zpět. Zatím jim totiž není schopen říci, kolik dostanou, alespoň rámcově, přidáno. „Nejsem si jistý, do jaké míry by v tomto případě byla výzva ke stažení protestu akceptovatelná,“ vysvětlil. K definitivnímu stažení výpovědí by podle něj tak mohlo dojít po pondělní schůzce.

Válka to překvapilo, ze čtvrteční tiskové konference totiž nabyl dojmu, že Přáda protest odvolal. „Myslel jsem si, že došlo k dohodě s panem premiérem. (…) Předpokládal jsem, že i vy věříte panu premiérovi,“ poznamenal směrem k Přádovi.

„Prosím, zkusme udělat alespoň to, aby lékaři pozastavili odmítání přesčasů, a řekněme si třeba, že týden budou ochotni do přesčasů jít. (…) Pojďme udělat maximum pro to, aby pacienti neměli problém,“ vyzval jej také.

Přáda pevně věří, že šance na úspěšnou pondělní schůzku existuje. „Ale aby nás našich šest tisíc stoupenců bralo vážně, nestačí mi slovo, potřebuji čísla, a ta v tento moment nemáme,“ zdůraznil.

„Navrhněte mi sumy, pošlete mi návrh, klidně zítra (v pátek). Já vám jsem ochoten a připraven odpovědět –⁠ pokud se budeme pohybovat v dohodnutém objemu –⁠ že s tím souhlasím,“ prosil Přádu Válek. „Mám maximální zájem, aby to dopadlo co nejlépe,“ dodal.

Podklady dodáme, jako jsme dodali vždy, reagoval Přáda. „Nicméně prostě musíme mít jistotu, že ty věci se stanou,“ uzavřel.