Dvě třetiny inzerátů na nájemní bydlení neposkytují důležité informace. Asociace přišla se šablonou, resort o ní jedná

Navrhovaná šablona inzerátu obsahuje třicet povinných položek. Majitel by měl třeba uvést zálohy na elektřinu, plyn a vodu podle posledního vyúčtování. A to za celý byt s ohledem na to, kolik lidí v něm bydlelo.

Resort financí připravuje cenovou mapu

Narovnat podmínky na trhu s nájemním bydlením by měla i takzvaná cenová mapa, kterou připravuje ministerstvo financí. Hotová by měla být v první půlce příštího roku. Využívat chce data z realitních portálů, resort ji hodlá aktualizovat dvakrát za rok.

Počet zájemců na jeden inzerát v celorepublikovém kontextu od začátku roku klesá. V listopadu se o jeden byt uchází průměrně dvaadvacet lidí. Větší nápor je v Praze, kde na jednu nabídku reaguje v průměru šestatřicet zájemců.

Ceny nájmů rostou. V prvním čtvrtletí byla průměrná cena za metr čtvereční v celém Česku 286 korun. V listopadu se dostala na 293 korun. Nejdražší nájemní bydlení je v Praze, za metr čtvereční tam lidé zaplatí v průměru 356 korun. Nejlevněji je pak v Ústeckém kraji, kde si majitelé za metr čtvereční počítají průměrně 183 korun.

V tuzemsku stále převládá vlastnické bydlení nad nájemním. To využívá asi pětina lidí, v hlavním městě je to necelá třetina. „Aktuálně je výhodnější jít do pronájmu, protože když to porovnáte se splátkou hypotéky, tak to napříč dispozicemi vychází levněji – z krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého hlediska bude vždy výhodnější si byt koupit,“ poznamenal projektový manažer jednoho z realitních serverů Vít Soural.