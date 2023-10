Ministerstvo chystá novinky v nájemním bydlení. Vystěhování má být rychlejší

Kvůli neplacení dal Tomáš Kašpar nájemníkovi výpověď z bytu už v roce 2017. Ten ho ale stále neopustil. Věc se dostala k soudu, který rozhodl o platnosti výpovědi. „Pokud on se nevystěhuje, tak vy musíte podat žalobu na vystěhování. A ta nám trvá zase dva roky. Dnes je škoda třeba milion korun. Je tam dluh na nájmu, byt je v katastrofálním stavu, musíme platit právníky,“ vypočítává pronajímatel.

Právě komplikace s rychlým vystěhováním neplatiče z bytu odrazují majitele od uzavírání dlouhodobých smluv. „S ministerstvem spravedlnosti navrhujeme zavést rozkaz k vyklizení nemovitosti, díky kterému se celý proces zjednoduší a urychlí. Cílem resortu pro místní rozvoj je, aby skutečně problémový nájemník vyklidil byt maximálně do dvou měsíců,“ nastiňuje mluvčí ministerstva Veronika Hešíková.

Rafaj: Nejde o všelék

Člen prezidia Asociace nájemního bydlení Jan Rafaj se domnívá, že takový krok může v některých případech vyklizení nemovitostí výrazně urychlit, zároveň ale upozornil, že nejde o „všelék na všechny případy“.

Sdružení nájemníků má za to, že po roce, maximálně dvou, by měla následovat smlouva na dobu neurčitou. Z mladých nájemníků do pětatřiceti let věku ji má jen každý třetí. „Pokud někdo, a ukazuje se to u těch dlouhodobých smluv, řádně platí, tak není důvod ho trestat za to, že nějaká čtyři procenta lidí neplní svoje povinnosti,“ má jasno předseda sdružení Milan Taraba.

Profesní sdružení teď k navrhovaným změnám odeslala námitky. Další možnost vyjádřit se budou mít v meziresortním připomínkovém řízení, se kterým ministerstvo pro místní rozvoj počítá na březen příštího roku. V srpnu pak chce příslušné novely předložit vládě.