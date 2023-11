Předsudečných útoků proti LGBT+ lidem bylo loni nejvíc od začátku sledování

Zkušenost s předsudečně motivovaným útokem ve veřejném prostoru má Teo Hrubý. „Jednou v létě mě na náměstí oslovili dva opile působící muži. Začali komentovat různé části mého těla a povídat si o tom, jestli jsem holka, nebo kluk. Pak řekli, že počkají, až promluvím, že jim to odhalí můj hlas,“ popsal.

I když na výzvu opakovaně nereagoval, situace pokračovala. „Začali se chytat v rozkroku, rozepínat si poklopec a ptát se, jestli to mají zjistit sami. V tu chvíli už jsem se začal dost bát,“ líčil. Nakonec se mu povedlo utéct do bezpečí. Počkal, až půjde kolem někdo, u koho měl pocit, že by proti útočníkům případně zasáhl.