Další dodavatel fotovoltaik je v insolvenci. Zákazníci zaplatili vysoké zálohy, jsou bez peněz i bez panelů

Na insolvenci Alpha Solar systems upozornily v pondělí Hospodářské noviny, insolvenční návrh podal dodavatel firmy. Alpha Solar má podle informací v insolvenčním rejstříku vybrané řádově desítky milionů korun na zálohách.

Její zákazník Jiří Zvolánek popsal pro Černé ovce, že po podepsání smlouvy na dodávku fotovoltaické elektrárny a zaplacení 270tisícové zálohy, se nestalo nic z toho, co firmě ukládala smlouva. Do dvou měsíců měla Alpha Solar systems požádat o dotaci a do čtyř měsíců od podpisu nainstalovat panely. „Neudělali nic. Nemám ani panely na střeše, ani žádost o dotaci není,“ shrnul muž výsledek.

Že smlouvu vypověděl, mu nepomohlo. Měl sice slíbeno, že zálohu dostane do sedmi dnů zpět, ale peníze nepřišly. Podobně podle České obchodní inspekce dopadlo více lidí, kteří se na ni obrátili kvůli tomu, že Alpha Solar systems neplnila smlouvu, nevrátila zálohu a přestala komunikovat.