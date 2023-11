Policii schází lidé, na jihu Čech jich potřebuje třikrát více, než se hlásí

V oddělení hlídkové služby v Českých Budějovicích je podstav, policistů je o dvanáct méně, než by bylo třeba. „V ideálním stavu by nás bylo padesát osm,“ uvádí Vítězslav Lád, vedoucí oddělení. Policisté jsou rozděleni do čtyř směn.

Běžnou službu v tomto počtu zvládnou, hůř se však vedoucímu plánují směny, když má plnit zvláštní bezpečnostní úkoly. „Pořád musím přepočítávat hodiny, abych kolegy nešidil na výplatě,“ konstatuje Lád.

Podle Jiřího Matznera, mluvčího jihočeské policie, by na celý kraj potřebovali přijmout dvě stě čtyřicet policistů. Každoročně se jich hlásí až 350, testy ale projde jen čtvrtina. Letos uspělo kolem devadesáti nováčků.