Uvidíme-li podporu terorismu, zasáhneme, říká Rakušan. Mračková Vildumetzová mu vytkla pozdní komunikaci

Politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Miroslav Mareš podotkl, že ačkoliv muslimskou komunitou současná situace v Izraeli a Pásmu Gazy rezonuje, nemusí to automaticky znamenat, že dojde k násilí. Rizikový potenciál mají dle Mareše podporovatelé propalestinských uskupení převážně z krajní levice.

Na manifestace dohlížejí podle ministra i policejní odborníci na extremismus. Rakušan zdůraznil, že není přípustné, aby se v Česku šířil teroristický obsah a podporovala se teroristická hnutí. Na akcích podle něho nezazněl výrok, který by výslovně podpořil Hamás. „Nepřipustíme, aby byl v Česku jakýmkoli způsobem podporován terorismus, v té chvíli zasáhneme,“ dodal Rakušan.

„V téhle chvíli nemáme žádné indicie o tom, že by v muslimské komunitě v Česku docházelo k radikalizaci,“ prohlásil Rakušan. Tuzemská muslimská komunita není podle něho příliš početná a shromáždění na podporu Palestiny nejsou na rozdíl například od Berlína a Paříže primárně muslimskými akcemi.

Mareš také zdůraznil, že většina společnosti negativně vnímá vyostřené demonstrace ze západní Evropy a obává se, že by se mohly přenést do českých ulic. „V tomto směru si myslím, že názor na migraci z Blízkého východu je v české společnosti dominantně negativní a může vést k dalším radikalizačním tendencím,“ poznamenal s tím, že se ale nedomnívá, že by v Česku hrozily podobně masivní demonstrace jako na Západě.

Mračková Vildumetzová kritizovala Rakušanovu komunikaci

Stínová ministryně vnitra opozičního hnutí ANO Mračková Vildumetzová vyčítala Rakušanovi podle ní nedostatečnou komunikaci s veřejností. Postup úřadů a policie ohledně veřejných propalestinských shromáždění měl podle ní vysvětlovat předem.

„Bezpečnost je jedna z nejdůležitějších věcí a ministr vnitra reaguje pozdě,“ míní Mračková Vildumetzová. Lidé prý musejí mít jistotu bezpečí a „nechtějí demonstrace“. Pozastavila se také nad tím, že teroristický útok na Izrael se stal 7. října a Bezpečnostní rada státu se sešla až 19. října.

Rakušan ale upozornil, že bezpečnostní složky situaci stále vyhodnocují a stát je připraven zvýšit stupeň teroristického rizika, kdyby bylo třeba. Dodal, že nemá informace, že by s migrační vlnou přicházeli do Česka radikalizovaní Palestinci.