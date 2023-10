Czechoslovak Group kupuje muniční divizi americké Vista Outdoor za 45 miliard korun

Průmyslový holding CSG vlastněný podnikatelem Michalem Strnadem se zaměřuje na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. CSG je globálně působící holding, jehož společnosti sídlí v České republice, Itálii, na Slovensku, ve Španělsku, Velké Británii, v USA a dalších zemích. Jedná se o jednu z největších rodinných firem v Česku. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než deset tisíc zaměstnanců. Skupina je členěna do několika divizí.

Firmy divize CSG Aerospace vyrábějí a poskytují civilní i vojenskou leteckou techniku, palubní a komunikační systémy, modernizace letecké techniky, radary pro protivzdušnou obranu a řízení letového provozu, vyvíjejí software pro systémy řízení letového provozu a navazujících služeb, zajišťují opravy letadel a logistickou podporu a poskytují komplexní letový i pozemní výcvik vojenského a civilního personálu, letecké práce, servisní služby i speciální a obchodní leteckou dopravu. Do divize patří například společnosti Eldis Pardubice, Retia, Česká letecká servisní (ČLS) či Job Air Technic.

Portfolio společností divize CSG Defence zahrnuje vývoj, výrobu a prodej vojenských a speciálních kolových i pásových vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice středních i velkých ráží, prodej ručních palných zbraní, produkují i strojírenské výrobky pro automobilový a letecký průmysl, speciální mobilní kontejnery nebo například vybavení i příslušenství pro pozemní i leteckou vojenskou techniku. Do divize například patří společnosti Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army, MSM Group, ZVS či VOP Nováky.

Základem divize CSG Mobility , která sdružuje společnosti podnikající v oboru dopravy, zejména v automobilovém a železničním průmyslu, je výrobce nákladních automobilů Tatra Trucks. Hlavní společností v železniční části divize je DAKO-CZ, jeden ze tří největších evropských výrobců brzdových systémů a komponentů pro přední světové výrobce a provozovatele kolejových vozidel. Do divize patří například i společnosti Truck Service Group a Tatra metalurgie.

Společnosti, jež přímo nezapadají do žádného z hlavních oborů podnikání CSG, patří do divize CSG Bussines Projects. Jsou to například společnost ELTON hodinářská, výrobce tradičních hodinek PRIM, výrobce certifikovaných kontejnerových řešení Karbox a klinika Prague Fertility Centre.