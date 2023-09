Nemocných přibývá hlavně mezi dětmi. Čeká se na další dodávky antibiotických sirupů

Podle posledních dat Státního zdravotního ústavu z 15. až 21. září je v Česku při přepočtu na sto tisíc obyvatel 816 pacientů s respiračními onemocněními. To je skoro dvakrát víc než koncem srpna. Lékaři navíc očekávají, že toto číslo bude v nejbližších týdnech ještě stoupat.

Nejvíce nemocné jsou momentálně nejmenší děti do pěti let věku. Naopak méně případů respiračních chorob zatím lékaři zaznamenali u dospělých a hlavně seniorů, kteří patří mezi rizikové skupiny.

Odborníci se shodují na tom, že zvýšený počet respiračních onemocnění souvisí i se začátkem školního roku. Zejména děti jsou teď víc v kontaktu s dalšími lidmi, nákazy se tak šíří snadněji.

Plní se ordinace a víc práce mají i zdravotníci na pohotovostech. Větší nápor je znát například v nemocnici Motol. „Dětských pohotovostí je velmi málo, to znamená, že k nám do Motola se dostává velké množství dětských pacientů, minulý den jsme ošetřili asi 85 dětí. A to nemluvím vůbec o dětech, které přijedou záchrankou na akutní boxy,“ popsala situaci primářka oddělení urgentního příjmu a lékařské služby první pomoci dětí Fakultní nemocnice Motol Jitka Dissou.

Rodiče jsou opatrnější, podle lékařů někdy zbytečně

Zatímco ještě v závěru letních prázdnin řešili zdravotníci na pohotovostech spíš střevní potíže u dětí, v posledních dnech už začínají převažovat právě respirační onemocnění.

Zářijový nárůst nemocnosti je běžný, letos je ale situace přece jen v něčem jiná. Přestože případů covidu je málo, dopad pandemie je stále patrný. Rodiče jsou zřejmě opatrnější a do ambulancí chodí se svými dětmi někdy předčasně.

„Určitě bych neběhala s každou teplotou 37,5 nebo ten den, kdy se spustí rýma. Trpělivě podávat léky na teplotu, všechno je volně prodejné. Kdyby teploty trvaly déle nebo by nereagovaly na správně dávkovanou léčbu, tak dojít k lékaři,“ doporučila pediatrička Jana Zamarská.

Podle lékařů je ale důležitá také dostatečně dlouhá rekonvalescence. Ideálně ještě týden po ukončení léčby by dítě mělo zůstat doma, aby nemoc definitivně odezněla.