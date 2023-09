Potřebujeme tablety, ne umělou inteligenci, reagují školy na výtky ministerstva

Podle vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání z ministerstva školství Anny Stočesové Martinkové je problematické to, že základní školy a gymnázia přesně nevědí, co si za 716 milionů korun od ministerstva pořídit. „Základní zařízení měly mít školy nakoupené už z doby covidu,“ podotkla.

Navíc se podle Zajíce stává, že i když správnou digitální pomůcku škola má a zapojí ji, zjistí, že školní bezdrátová síť není na takový nápor připravená, zabrat někdy dostanou i rozvody elektřiny.

Podle ministerstva může být problém v komunikaci

Pokročilé digitální pomůcky podle Stočesové začala v minulém roce kupovat polovina českých škol. Zbytek je musí letos dohnat. Doporučení, jaké pomůcky zakoupit, najdou školy v databázi Inspiromat. Jsou tam například robotické a programovatelné pomůcky, zařízení pro rozšířenou nebo virtuální realitu, kamery, mikroskopy a čidla, 3D pera, 3D tiskárny a další.

Pro školy, které ještě potřebují základní vybavení, vytvořilo ministerstvo výjimky. Stále ale mají ze zákona povinnost použít dané peníze právě na koupi pokročilých digitálních pomůcek. Ministerstvo se obává, že to některé školy nedělají.

„Někdy se mě školy ptají, jestli si za dané peníze mohou zřídit počítačovou učebnu, ale to je omyl. Některé školy také tápou v tom, jaké pomůcky přesně pořídit. Často si koupí něco, co použijí ve dvou hodinách, a pak je to omrzí, třeba robotickou housenku, která pípá. My školám radíme, aby si pořídily dlouhodobě využitelné věci,“ řekla Stočesová. Školám, které peníze nevyužijí správně, přitom podle ní hrozí, že část prostředků budou muset vrátit.

Jak se orientovat v záplavě informací z ministerstva?

Ministerstvo také přiznává, že se informace o tom, co a jak za peníze nakoupit, nemusely dostat ke všem ředitelům. Ti je dostali datovou schránkou a prostřednictvím věstníku, a to může být problém. „Někteří ředitelé věstníky vůbec nečtou. A třeba datovou schránku na škole vybírá někdo úplně jiný a ředitel se nemusí nic dozvědět,“ upozornila Stočesová.

I ředitel ZŠ Chelčického v Praze si stěžuje na to, jak je těžké se orientovat v záplavě informací, které přichází z ministerstva do škol. „V tom toku informace prostě zaniknou. Není to v silách jednoho ředitele,“ vysvětluje.