Vrchní státní zastupitelství v Olomouci má nového šéfa. Dragoun předtím vedl GIBS

Novým vrchním státním zástupcem v Olomouci bude bývalý ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radim Dragoun. Do funkce ho ve čtvrtek jmenoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), a to s účinností od 25. září. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Dragouna na místo navrhl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž poté, co ho doporučila pětičlenná výběrová komise.