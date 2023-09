Obliba otcovské v Česku roste, doma zůstávají nejčastěji oba dva týdny

Osmatřicetiletý Martin jako zaměstnanec IT firmy v Praze čtrnáct dní otcovské uvítal. „Strávil jsem je s manželkou a synem i starostí o domácnost. Kdyby ta dovolená nebyla, musel bych si vzít neplacené volno, prostě nešlo nebýt doma,“ vypráví. Využil to i čistě prakticky. „Měli jsme dost času na domluvu s babičkami a se všemi, kteří nám měli v budoucnu pomáhat. Za těch čtrnáct dní jsme stihli naplánovat budoucí dny, aby mohly být co nejhezčí pro všechny.“

Ještě v předminulém roce přitom stát otcům proplácel jen týden volna. Prodloužení souvisí podle Martiny Štěpánkové Štýbrové z odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí na ministerstvu práce a sociálních věcí se snahou státu umožnit rodičům lépe sladit rodinný a pracovní život. Průměrná doba, kterou otcové teď doma stráví po porodu, je 13,4 dne.

„Když muž zůstane s dítětem v raných fázích doma, posílí to rodinné vazby do budoucna, to víme z dlouhodobých analýz,“ vysvětluje Štěpánková Štýbrová.