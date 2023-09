Soud zpřísnil muži trest za znásilnění sedmi dětí. Do vězení půjde na patnáct let

Proti původnímu rozhodnutí padlo osm odvolání. Jedno z nich podala i státní zástupkyně, která pro muže požadovala vězení na patnáct let. Odvolací vrchní soud jí vyhověl. „Obžalovaný se odsuzuje k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání patnácti let a pro výkon trestu se zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou,“ uvedla mluvčí Francová. Soud muži potvrdil trest propadnutí věci a ochranné sexuologické léčení.

Odvolalo se i šest oprávněných zástupců dětí. Dvěma z nich, která se týkala náhrady nemajetkové újmy, vrchní soud vyhověl. „Jedné poškozené, která byla naším soudem se svým nárokem na náhradu nemajetkové újmy plně odkázána na občanskoprávní řízení, přiznal nárok na náhradu nemajetkové újmy, a další poškozené přiznal úrok z již přiznané částky náhrady,“ doplnila Francová. Zbylá odvolání zástupců dětí stejně jako odvolání odsouzeného muže soud zamítl.