O Cimickém promluvila jeho pacientka poprvé před dvěma lety. Po odvysílání reportáže se ozvaly i další ženy

Podle policie Cimický dotyčnou ženu řadu měsíců v bohnické psychiatrické léčebně zneužíval, zatímco jí léčil a podával jí psychofarmaka. „Nemyslím si, že bych se někdy životě mohla zbavit úzkostí nebo nočních můr, které mám ještě po pětadvaceti letech,“ podotýká oběť, která dlouhá léta mlčela. „Veškerý pokus o to říct, jak to bylo, mi přišel marný. Byl to člověk, který byl velice populární,“ dodává.

Po odvysílání první reportáže se ozvala i moderátorka České televize Martina Hynková Vrbová s tím, že i ji psychiatr Cimický před lety napadl, když pracovali na televizním pořadu. O jeho chování promluvila jako první žena, která nebyla jeho pacientkou. „Byla jsem hodně znepokojena, když to vypadalo, že drtivá většina těch případů by mohla být promlčena. Naštěstí policie vydala novou výzvu. Přihlásily se další ženy a zaplnily časovou mezeru, takže se tak nestalo,“ podotýká moderátorka.

Kolegové o činech nevěděli

Jan Cimický měl ženám ubližovat při výkonu profese psychiatra a jeho kolegové podle svých slov o činech nevěděli. „Přestože k nám docházeli společní pacienti, o tomto chování jsem nevěděl a nevěděl jsem ani o tom, že by se o tom mluvilo,“ podotýká bohnický psychiatr Martin Hollý. Neví ani o tom, že by šlo o jakési veřejné tajemství, jak se nyní o činech hovoří. „Já jsem do toho nebyl zatažen a ani jsme to neměli jako téma na výboru odborné společnosti,“ dodává.

Vetšina z obětí těchto trestných činů byly pacientky, které za svým lékařem přišly s problémy a s důvěrou. Podle Fabiánové je to, aby soud proběhl, důležité pro celou společnost. „Tohle se táhne čtyřicet let a myslím si, že zametat něco takového pod koberec čtyřicet let je strašně nezdravé,“ dodává.