Pacientkám z Bohnic by málokdo věřil, vysvětlují ženy, proč o Cimickém promluvily až nyní

Poté, co Pražský hrad oznámil, že prezident vyznamená psychiatra Jana Cimického, ozvalo se několik žen, které tvrdí, že je lékař sexuálně napadl. On sám to odmítá. Jako i v jiných obdobných kauzách rezonuje otázka: proč teď? Ženy, které promluvily, to samy vysvětlují tím, že si dlouho nedokázaly představit, že by mohly proti populárnímu psychiatrovi věrohodně svědčit, zapravdu jim ostatně dávají i odborníci. O ženách, které promluvily, natáčela pro 168 hodin Zuzana Černá.