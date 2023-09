Česko se představilo na občanských slavnostech v sídle německého prezidenta

Z Prahy přes Drážďany přijel dnes odpoledne zvláštní kulturní vlak, který na slavnosti přivezl asi 240 lidí. „Byla to fantastická cesta s fantastickou atmosférou, vše bylo skvěle zorganizované,“ řekla na berlínském hlavním nádraží Petra Ernstbergerová, která společně s Tomášem Jelínkem vede Česko-německý fond budoucnosti. Ten si letos připomíná 25 let od svého vzniku a v prezidentské rezidenci byl zvláštní host.

Ve vlaku mohli pasažéři přihlížet vystoupení česko-německého kabaretu nebo autorskému čtení spisovatele Jaroslava Rudiše, který v jednom z vagonů představil český překlad svého průvodce Návod na použití železnice. Kniha zatím vyšla v němčině, české vydání je plánováno na podzim.

Cestující měli kulturní program nejen ve vlaku, ale také cestou na zámek Bellevue. Pěší přesun pojalo Divadlo V.O.S.A. jako performanci s hudbou, tanečnicemi a chodci na chůdách.

V prezidentské rezidenci na návštěvníky slavnosti čekala řada kulturních stánků a také kulinářská nabídka včetně českého piva. Do přípravy uzeného hovězího jazyka s bramborákem a zelím se u stánku českého zastoupení zapojil český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka, který zájemcům o tento pokrm rozdával recepty.

O velkém zájmu návštěvníků hovořila šéfka německé pobočky agentury CzechTourism Markéta Chaloupková, která přítomným nabídla soutěž o cestu do Prahy. „Do soutěže jsme dali tři lístky na vlak odkudkoli z Německa kamkoli do Česka, a to první třídou. Součástí je i voucher do jídelního vozu,“ řekla. Uvedla, že němečtí návštěvníci slavnosti se zajímají o české památky a o hory.

Pochvalná slova prezidenta

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier řekl, že když dnes mladí lidé cestují z Německa do Prahy, ani nepomyslí na to, jaké složité časy mají obě země za sebou. „Klíčem našeho dnešního přátelství a dobrého sousedství byla Česko-německá deklarace z roku 1997 a Česko-německý fond budoucnosti je dítětem deklarace,“ řekl spolkový prezident.

Fond, který zahájil činnost v roce 1998, vznikl na základě deklarace, která znamenala obrat v tehdy složitých vzájemných vztazích. Podle Steinmeiera se fond stal jedním z nejdůležitějších stavitelů mostů mezi Českem a Německem. „A je jen dobře, že dnes neslaví narozeniny někde v ústraní v malém sále, ale zde,“ řekl. „Přeju mu dlouhý život a potřebnou politickou podporu, a proto vše nejlepší do dalších 25 let.“