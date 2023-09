VZP začne hradit diabetikům nutričního terapeuta

„Nutriční terapeut by měl pacientovi analyzovat složení těla a jídelníček a vysvětlit mu nejen potřebné změny ve stravování, ale i komplexní změny v životosprávě. Může ho upozornit na rizika, která mu při nevhodném stravování a nedodržování léčby hrozí. A zůstane s pacientem po určitou dobu v častějším kontaktu, tím zlepší i jeho motivaci,“ řekl náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Jan Bodnár.

Česká diabetologická společnost podle předsedy Martina Prázného takovou spolupráci nabízela všem pojišťovnám, VZP byla ale jediná, která projevila zájem.

Nutriční terapeuti by měli pracovat s diabetology ve společných rozšířených ordinacích, které by měly být podle Bodnára v každém okrese. Celkem by mělo vzniknout sedmdesát až osmdesát rozšířených ordinací. Dosud byli nutriční terapeuti podle Prázného hlavně v nemocnicích, odborníků by mělo být dost.

Podmínka spolupráce

Pacienti by měli mít nárok na čtyři konzultace za šest, nejdéle však dvanáct měsíců od zahájení nutriční terapie. Další cyklus konzultací bude moci pacient zahájit po dvanácti měsících od začátku předchozího nutričního programu za předpokladu, že bude dobře spolupracovat. Potřebné je i zdokumentované zlepšení zdravotního stavu pacienta po první kompletní sérii nutričních konzultací.

„To, že pacient selže, je běžná věc. Nemůžeme chtít stoprocentní úspěšnost, ta nikdy nebude. My pacientovi nabídneme několik šancí. Když uvidíme, že to nebude fungovat, tak z programu může vypadnout. Ale má právo selhávat,“ řekl Prázný.

VZP bude u pacientů na nutriční terapii sledovat, jak se jim daří režim naplňovat a zda se u nich sledované hodnoty zlepšují. Úspěšnost bude pojišťovna měřit pomocí kritérií, jako je snížení hmotnosti o pět procent u obézních pacientů, zlepšení hladiny glukózy v krvi po jídle nebo snížení výskytu hypoglykémií. Na službu budou mít nárok i pacienti s chronickým onemocněním ledvin, vysokým kardiovaskulárním rizikem nebo pacienti s jinými komplikacemi, které vyžadují změnu životosprávy.