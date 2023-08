Vedení Úřadu práce se ujme Daniel Krištof, který dříve pracoval v ČEZu, píší HN

Do čela Úřadu práce by měl nový ředitel Daniel Krištof nastoupit v pátek, kdy ho jmenuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo šest lidí – tři uchazeči a tři uchazečky. Jedna z nich nesplnila podmínky a byla vyřazena. Ministerstvo sice vítěze vybralo již před několika týdny, dosud ho ale tajilo.

Ani nyní ho oficiálně neoznámilo, Hospodářské noviny přinesly informaci, že bude novým šéfem úřadu Daniel Krištof, s odvoláním na Karla Trpkoše. Ten je vrchním ředitelem ministerské sekce informačních technologií a od Najmonova odchodu Úřad práce dočasně řídí.