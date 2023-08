Krejčíř nemá nárok na nový proces v Česku, rozhodl soud

Soud o Krejčířově žádosti rozhodl na konci července na neveřejném zasedání. Verdikt ale nesdělil, nejprve bylo potřeba ho doručit procesním stranám. Pokud by býval Krejčíř s žádostí uspěl, dosavadní český pravomocný odsuzující verdikt by se zrušil a český soud by musel provést nové hlavní líčení.

„Důvody pro vedení trestního řízení proti odsouzenému jako proti uprchlému soud spatřuje zejména v tom, že stávající situace odsouzeného, kdy tento se nachází ve výkonu trestu v Jihoafrické republice, je důsledkem jeho původního záměru, a tedy záměru vyhýbat se trestnímu řízení vedenému proti jeho osobě v České republice pobytem v cizině,“ napsala tisková mluvčí pražského městského soudu Štěpánka Tykalová na dotaz ČT.

Krejčíře začaly české úřady na přelomu tisíciletí stíhat kvůli hospodářské trestné činnosti. Na to, že usiluje o otevření svých českých kauz, upozornil v polovině července deník Právo. Napsal, že podnikatel se chce u českého soudu bránit osobně. U uložení patnáctiletého trestu přítomen nebyl. V roce 2005 totiž před policejním vyšetřováním uprchl z Česka. V Jihoafrické republice žije od roku 2007, od té doby také Česko usiluje o mužovo vydání. Za mřížemi v JAR je Krejčíř od listopadu 2013, a to na 35 let. V Africe čelí i několika dalším obviněním.

Patnáctiletý souhrnný trest zahrnuje vedle pokusu o vytunelování Čepra také přípravu vraždy celníka, řízení organizovaného zločineckého gangu a padělání peněz i směnek a také dřívější odsouzení za půlmiliardový daňový únik, podvody, zpronevěru a další činy.