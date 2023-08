ŽIVĚ: Senát má na programu zpomalení řádných lednových valorizací důchodů

Nová pravidla týkající se důchodů by podle vládních představ měla být zavedena většinou už od letošního září. Platit to bude v případě, že horní parlamentní komora normu schválí a prezident podepíše do konce měsíce.

Současné mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, má podle novely nahradit dočasný přídavek. Změny jsou podle vlády nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku.