Státní společnost opět pojišťuje vývoz českých firem na Ukrajinu

Stroje od severočeského výrobce slouží převážně zahraničním zemědělcům, mimo tuzemsko jich expeduje firma více než devadesát procent. Teď znovu zamíří i na ukrajinská pole. Válka ale pro firmu znamenala značný propad, proto teď její vedení předpokládá vyšší odběr než dříve. „Na Ukrajinu jsme vyváželi dříve kolem osmi, devíti milionů euro, v letošním roce ten propad byl až někde pod tři miliony euro,“ vypočetl ředitel výroby Bednar FMT Vojtěch Bednář.

Firma se podle jeho slov chce dostat hodnotu úrovně vývozu na Ukrajinu kolem dvaceti milionů eur. Do napadené země exportuje typicky secí stroj na setí pšenice.

Státní Fond Ukrajina, který má podporovat financování vývozu tuzemských firem na Ukrajinu, má k pojištění k dispozici 340 milionů korun. Žádosti, které pojišťovna dosud obdržela, jsou přitom v objemu 200 milionů korun. „Jan postupně budou ukrajinské protistrany hradit své závazky, tak budeme tento objem točit,“ kalkuluje předseda představenstva EGAP David Havlíček.

„Předpokládáme, že se dostaneme v ročním vyjádření někde na vyšší stovky milionů, což je přesně objem obchodu, který jsme pojišťovali před válkou,“ dodal Havlíček. Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy, však upozornil na to, že celkový objem a maximální částka na jednoho zákazníka je z pohledu svazu nedostatečná. Činí tři miliony euro.

„Určitě doufáme, že si to uvědomuje i vláda,“ dodal Martin. Aby české firmy zůstaly konkurenceschopné, potřebují podle Svazu průmyslu srovnatelnou podporu, kterou už dříve zavedly Německo nebo Polsko. Vláda by proto o zvýšení alokace měla rozhodnout co nejdříve.