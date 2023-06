Česká firma podepsala společnou výrobu proudových leteckých motorů s Ukrajinci

Ukrajina hledá obchodní partnery za hranicemi

Nový motor má takový výkon, že unese dron s rozpětím až deset metrů. Vyrobit jich zmíněné firmy chtějí tisíce s celkovou hodnotou v řádech miliard korun.

„Jde o to, co nejrychleji je nasadit v prostředcích ať už ukrajinských, nebo i v dalších státech, které spolupracují s Ukrajinou,“ přiblížil generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán.

„Ukrajina hledá partnery tak, aby mohla rozvíjet své obranně-průmyslové potřeby, ale aby to nebylo na Ukrajině. Protože ruská armáda útočí celoplošně na ukrajinskou infrastrukturu. Jde o to, aby to bylo někde, kde je průmyslová základna a je to blízko k Ukrajině,“ míní obranný analytik Daniel Koštoval.

Část výroby a testování bude probíhat ve Velké Bíteši. Část pak v partnerské firmě v ukrajinském Záporoží. Výroba jednoho kusu zabere zhruba šest až osm měsíců. První dodávky odtud mají odjet v polovině příštího roku.