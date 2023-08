Istanbulská úmluva zaplevelí legislativu pojmem gender, varuje Nacher. To vadí ajatolláhům, ne Západu, kontruje Dvořák

„Střetávaly se tam zásadně odlišné názory. Myslím si, že je to v pořádku a že spolu máme mluvit a musíme mluvit,“ komentoval debatu o přijetí Istanbulské úmluvy ministr pro evropské záležitosti Dvořák. „Na druhé straně se trochu obávám, že někdy je debata od začátku zabetonovaná v nějakých ideologických zákopech, ze kterých ani jedna strana nehodlá vylézt.“

Nacher dále upozornil na to, že jím zmíněná změna legislativy je hlavně na poslancích, vyčetl i absenci některých institucí pro pomoc obětem, příkladně krizových center či personální nedostatky psychologů. Vymezil se pak proti pojmu gender, který úmluva obsahuje. „To slovo gender může jenom zaplevelit naši legislativu,“ dodal.

„Úmluva má výhradně monitorovací funkci, já si opravdu myslím, že u nás je co monitorovat. Chci zdůraznit, že se úmluva jen ze třetiny zabývá kriminalizací těch činů, skutků, mnohem více se zabývá povinností jednotlivých signatářů dbát na prevenci a zejména dbát na traumatickou část,“ hájil dokument ministr.

„Není to spor koalice – opozice (…). Já si od začátku myslím, že Istanbulskou úmluvu bychom ratifikovat neměli, že nám to nepřináší žádnou přidanou hodnotu,“ vyjmenoval Nacher. Prostor pro změnu legislativy vidí například ve zpřísnění trestů za závažné trestné činy, což lze udělat i bez úmluvy.

„Dovolím si upozornit, že je to asi čtrnáct dní, kdy íránští ajatolláhové oficiálně zakázali v Íránu používat slovo gender, nerad bych patřil do skupiny zemí, které slovo gender nenávidí,“ oponoval ministr. „Myslím si, že naše země patří na Západ, kde slovo gender funguje, všichni rozumí, co toto slovo znamená,“ připojil.

„Když se podíváte na překlady Istanbulské úmluvy, pokaždé je tam jiný počet slova gender. Na začátku to bylo dvanáct, potom osm a teď mám pocit, že poslední překlad do češtiny používá slovo gender jenom třikrát,“ vypíchl Nacher.

„Je evidentně vidět, že ti, kteří se tím zabývali, věděli, že slovo gender je tak citlivé, že se to snažili v aktuálních překladech nahradit nějakým jiným slovem, které nebude vyvolávat tyto polemiky,“ vyčetl.

Dvořák nerozumí, proč se tak úporně část tuzemské politické reprezentace brání tomu, aby se Česko přihlásilo k tomu, k čemu se hlásí většina zemí EU.