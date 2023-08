Zbytečně kriminalizujeme uživatele psychoaktivních látek, říká Mravčík. Frydrych se obává dopadů nové legislativy

Mravčík ujistil, že v nové regulaci psychomodulačních látek bude značný prostor pro vymáhání práva. „Tam se počítá dokonce i se zavedením trestného činu nedovoleného podnikání s psychomodulačními látkami,“ řekl. Považuje za správné, že se registrace nedotýká fyzických osob. „Protože to je vlastně velké negativum současného systému prohibice psychoaktivních látek tak, jak ji sedmdesát let známe. Že prostě zbytečně kriminalizuje uživatele – lidi, kteří s látkami nakládají pro vlastní potřebu, samopěstitelé a další, kteří s ní nakládají v nějakém málo společensky nebezpečném kontextu,“ míní Mravčík.

Pokud zákon projde, je podle Frydrycha potřeba uvolnit prostředky na dostatečný kontrolně-regulační mechanismus. „Který bude v dostatečně míře v této oblasti vymáhat právo. Jako základní riziko této úvahy vidím to, že regulace cílí pouze na právnické a na podnikající fyzické osoby, zatímco fyzických osob se nedotýká,“ kritizoval Frydrych.

Skupina osmi poslanců napříč sněmovními stranami s výjimkou SPD předložila ve sněmovně návrh, který stanovuje podmínky pro nakládání s takzvanými psychoaktivními látkami. Jde o ty méně nebezpečné, jako je například kratom nebo konopí s nízkým obsahem látky THC. Svým vzhledem by takové výrobky nesměly připomínat potraviny, kosmetiku nebo hračky, zcela zakázaná by měla být reklama na tyto látky. Jejich výrobci i prodejci by se museli registrovat u Úřadu vlády.

„Z pohledu orgánu vymáhajícího právo musím říct, že musíme mít nástroje pro vymáhání, u všech typů protiprávního jednání. To znamená – od neoprávněného nakládání, které návrh předpokládá, až po nějaké sofistikované mezinárodní organizované formy obchodu s látkami, které tam budou v čase zařazovány, protože se domnívám, že ta kategorie otvírá jiný pohled na psychoaktivní látky ve společnosti,“ uvedl Frydrych.

Frydrych vidí také problém v otázce, který úřad bude mít celou věc v gesci. „Protože návrh předpokládá Úřad vlády, což považuji za vysoce nevhodné, i když vím, proč to tam momentálně je, protože se nenašel jiný úřad, který by se toho zhostil,“ poznamenal. Podle Frydrycha by mělo jít o úřad, který bude disponovat dostatečnými kontrolními regulačními kapacitami.

Přísná pravidla

Pokud by tedy došlo k právní úpravě, je podle Frydrycha nutná srozumitelnost a také vymahatelnost sankcí. „Určitě se nebráníme změnám, ty musí být smysluplné a hlavně musíme vědět, proč je děláme a jaký bude brzdný mechanismus toho, pokud se vývoj bude ubírat jiným směrem, než předpokládáme,“ řekl Frydrych.

Upozornil, že kategorie psychomodulačních látek, tak jak je navržená, je velmi nová a nemá odraz v mezinárodní ani v evropské legislativě. „A o to pečlivěji musíme zvažovat, jakým způsobem ji zasadíme do toho stávajícího právního rámce, abychom kupříkladu neumocňovali poptávku z jiných zemí, kde jsou ty látky na seznamu zakázaných látek,“ varoval.

„Snažili jsme se, aby to splnilo podmínky té přísné racionální regulace psychoaktivních látek, a současně, aby to nebylo přehnané – tak, aby to prostě mohlo fungovat v reálném životě a na reálném legálním trhu,“ reagoval Mravčík.

Výsledný rámec vidí jako poměrně robustní. „Včetně ohlášení subjektů, které budou dovážet, vyrábět, distribuovat, uvádět na trh, prodávat a tak dál. Jsou tam přísná omezení, pokud jde o to, kde je možno prodávat, zákaz prodeje nezletilým,“ přiblížil. Samotný produkt pak bude podle Mravčíka poměrně přísně regulovaný. „Včetně povinnosti uvádět značení šarží, způsobu balení, označování toho produktu, zdravotního varování, bezpečnostního varování. V budoucnu se počítá také s výběrem spotřebních daní,“ sdělil.