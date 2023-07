Reforma zhorší situaci penzistů, varuje Špidla. Důchod dle Pilipa nemá stačit k pohodlnému životu

„Nemůžeme jen nečinně hledět a nechávat schodky ve stále hlubších a hlubších deficitech. To by znamenalo, že se budeme krutě a velmi rychle zadlužovat,“ argumentovala. Není však čas udělat zásadní reformu důchodů, míní. Je ale ráda, že se vláda odhodlala k parametrickým změnám.

Výdaje související se stářím pak dle ekonomky mohou tvořit přes třicet procent velikosti ekonomiky. Česko podle ní není jediná země, která musí řešit alespoň parametrické změny, jako je prodloužení věku odchodu do penze. „Je to reakce na stárnutí populace.“

„Stárnutí obyvatel nedopadá jen na důchodový systém. Musíme počítat, že se výrazným způsobem sníží také počet pracujících. Zdroje, které by měly putovat do státního rozpočtu budou chudší. Dále budou dodatečné výdaje do zdravotnictví, na sociální služby,“ upozornila.

Horská namítá, že stav důchodového systému a veřejných financí většině domácností a mnohým ekonomům dělá starosti. To, že by penzijní systém měl za patnáct až dvacet let tvořit dvanáct procent HDP, je dle Horské alarmující.

Pilip: Penze není částka, ze které se pohodlně žije

„Ideální by byla širší podpora nějakého modelu,“ míní Pilip. Důvodem je obava, aby nová vláda změny nezrušila. „(Širší podpoře) zatím nic nenasvědčuje. Vykřikuje se tady o ožebračování důchodců, což není pravda. Dopad inflace na důchodce byl ze všech sociálních skupin obyvatelstva prakticky nejmenší,“ míní.

Velký problém je dle Pilipa také v tom, že téměř všechny vlády vyvolávaly a vyvolávají v lidech pocit, že se v penzi žije z toho, co člověku zaplatí stát. „Ideální by bylo, pokud by důchodová reforma posílila vlastní zodpovědnost každého člověka,“ poznamenal.

Vláda se zatím neshodla na tom, jak bude vypadat třetí pilíř penzijního systému. „Reforma třetího pilíře by měla vypadat tak, že každý budoucí příjemce důchodu dostane na vědomí, že penze není částka, ze které se pohodlně žije. Ale je to částka, kterou stát platí na to, aby lidé neupadli do extrémní chudoby,“ soudí Pilip.