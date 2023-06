České železnice se chystají na letní změny. Dopravci i Správa železnic doporučují zvýšenou pozornost

Jednou ze stanic, jíž se nadcházející reorganizace dotknou, je zastávka Kladno-město. Provoz tam skončí už v sobotu prvního července. Provoz by se měl zastavit nejméně na třináct měsíců, stará budova totiž půjde k zemi. Stanici využívají hlavně lidé, kteří cestují směrem do Prahy nebo do Kralup.

Správa železnic tam chce postavit novou dvojkolejnou trať, která by se měla stát součástí takzvané rychlodráhy. Jenže ta si kromě čtyř miliard korun vyžádá i dlouhé zastavení provozu. Skoro na celý červenec bude kladenské nádraží odříznuté nejen směrem dál, ale i na Prahu.