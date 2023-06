Správa železnic chce elektrifikovat další tratě. Slibovaná úspora emisí ale vyvolává otázky

Do Kladna nyní vedou koleje ze tří směrů, ani jedna trať však není elektrifikovaná. Není to zásadní problém, protože i tak vlaky do města jezdí, včetně těch nákladních. Už za pár let ale naopak troleje zřejmě povedou ze všech směrů. Kromě takzvané rychlodráhy se má přidat i trať z Kralup.

„Zpracovali jsme posouzení, ze kterého v tuto chvíli poběží projektová příprava pro tři úseky,“ avizuje ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic Pavel Paidar. Kromě tratě z Kralup do Kladna se má elektrifikace nově týkat i spojení Zdic a Písku, tedy alternativní trasy z Prahy do Českých Budějovic. Projekt se vztahuje i na trasu z Havlíčkova Brodu do Hlinska.