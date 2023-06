Cena už nehraje hlavní roli, arcibiskupství Jindřišskou věž zřejmě prodá hlavnímu městu

Nového majitele nejvyšší volně stojící zvonice v Praze chtělo původně arcibiskupství vybrat podle toho, kdo za ni dá nejvíce peněz. „Pochopitelně ji musíme prodat, protože jsme zodpovědní správci majetku, za nejlepší cenu na trhu,“ říkal ještě loni v listopadu generální vikář Arcibiskupství pražského Jan Balík.

Arcibiskupství ale plán změnilo, chce rozptýlit obavy veřejnosti o vzácnou památku. Prioritním zájemcem se tak stalo hlavní město. I tak ale bude na financích záležet. „Není to automatické. Nabídka, kterou předloží, bude hrát důležitou roli. Kdyby byla hluboce pod očekáváními, tak bychom museli jednat s ostatními zájemci,“ upřesnil mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz.

Svoboda: Praha udělá vše pro to, aby věž získala

Minimální cenu arcibiskupství tají. Ani magistrát Prahy zatím nepřiblížil maximální výši své nabídky, čeká totiž na znalecký posudek. Úmysl věž od arcibiskupství koupit přetrvává i u nového vedení města. „Praha zájem má a udělá všechno pro to, aby ji získala,“ prohlásil primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Arcibiskupství prodává pouze stavbu Jindřišské věže. Její vnitřní konstrukce společně s patry a výtahem patří společnosti, která má věž v nájmu, až do roku 2044. Vedení Prahy už se současným zájemcem jednalo. Pokud by věž koupilo, měla by ji — stejně jako ostatní pražské věže — spravovat společnost Prague city tourism.