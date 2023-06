Roste zájem o potraviny privátních značek. Roli hraje nižší cena i promo, říkají prodejci

„Vždycky koukám, co je zrovna ve slevě samozřejmě. Nějaká mouka, cukr, základní věci. Dívám se po levnějších variantách,“ říká zákazník Martin Spirit.

Privátní značky nabízí na českém trhu všechny velké obchodní řetězce. U některých představují většinu jejich nabídky. „Podíl privátních značek u nás tvoří 75 procent. Primárně zákazníci nakupují základní potraviny, ale je tam také zajímavý trend, že čím dál tím více si kupují hotová jídla, a to kvůli rostoucím cenám jídla v restauracích,“ uvedl mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Kvalita privátních značek se v očích zákazníka mění

Potravinové obchody na své produkty i více upozorňují. „Naše privátní značky podporujeme promočními aktivitami, díky tomu též čelíme zvýšenému zájmu,“ sdělila vedoucí oblasti čerstvého zboží Kauflandu Blanka Bogel. „Dříve si lidé opravdu mysleli, že ta vlastní značka je třeba méně kvalitní, dneska to neplatí,“ dodal mluvčí skupiny COOP Lukáš Němčík.

Větší zájem lidí o privátní značky ovlivnila podle obchodních řetězců ekonomická krize a s ní spojená snaha lidí šetřit. „Prodáváme to, o co je zájem. To, že zákazník vyžaduje a hledá vlastní značky, je vidět v prodejích, které máme,“ konstatoval ředitel marketingu Penny Market Vít Vojtěch. „Je to možná i dobrá zpráva pro české výrobce, protože pro ně vyrábět privátku znamená třeba kontrakt na pět let,“ přidal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.