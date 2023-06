Rušené pobočky České pošty postupně omezují služby, lidé musí jinam

Na rušených pobočkách končí i více než devět set zaměstnanců, tři sta z nich dostane práci na jiné pobočce, ostatní si musí hledat jiné zaměstnání. Zájem o propuštěné pracovníky mají už další firmy. „Zhruba od pětadvaceti firem a institucí jsme dostali nabídky, že by rádi naše zaměstnance zaměstnaly, takže řada pošťáků našla uplatnění právě u nich,“ dodal Vitík.

„Důvod souvisí s úložní dobou těchto zásilek. Aby polovinu úložní doby nebyly na rušené pobočce a pak se nemusely převážet na tu nástupnickou. Lidé by nemuseli vědět, kde se jejich zásilka nachází,“ vysvětlil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Ruší se tři sta poboček

Pošta zruší pobočky od 1. července kvůli ztrátovému hospodaření. Škrty se dotknou tří set z celkem 3200 pošt, a to z důvodu snižování nákladů a poklesu provozu. Pošta chce tímto krokem snížit ztrátu. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

Rušené pobočky pošta vybírala podle návštěvnosti, počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu nebo podle kritérií důležitých z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD.