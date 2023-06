Policie obvinila dva lidi kvůli zakázkám Tomanova ministerstva. Podle Seznamu i bývalého šéfa odboru IT

Policie obvinila dva lidi, kteří v éře Miroslava Tomana (ČSSD) pracovali na ministerstvu zemědělství, z údajné korupce. Upozornil na to web Seznam Zprávy, podle kterého je jedním z obviněných bývalý ředitel odboru IT Oleg Blaško. On sám ani policie se ke stíhání blíže nevyjádřili.