Lobbisté by měli hlásit s kým a o čem jednali, plánuje vláda. Návrh chce projednat do léta

Vláda by chtěla ještě do prázdnin projednat návrh uzákonění pravidel pro lobbisty. Lidé, kteří ovlivňují tvorbu zákonů, by se například museli registrovat a každý půlrok hlásit, s kým a o čem jednali. Zákon má zakázat lobbování lidem s trestní minulostí. Vládní protikorupční rada ale kritizuje, že mezi lobbisty nebudou třeba profesní komory nebo odbory.