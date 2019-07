Lobbisté i lobbovaní mají mít pravidla, navrhla vláda. Plánuje pro ně registr

Mezi lobbované návrh řadí prezidenta a jeho kancléře, zákonodárce a jejich asistenty, dále ministry, jejich poradce a náměstky, členy bankovní rady ČNB či členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Lobbista, který hodlá lobbovat, bude mít povinnost lobbovaného upozornit na to, že je lobbistou, a uvést, čí zájmy hájí.

Zákon má být účinný od 1. ledna 2021. Návrh definuje lobbování jako „soustavnou činnost spočívající v komunikaci, uskutečňovanou lobbistou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného“, a to při přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů nebo koncepčních dokumentů. Právní předpisy zahrnují ty, které schvaluje parlament nebo vydává vláda, ústřední správní úřad či Česká národní banka.

Bezpečnostní informační služba (BIS) pravidelně upozorňuje na to, že lobbisté nežádoucím způsobem ovlivňují rozhodování veřejných činitelů. Ministerstvo spravedlnosti chce proto rostřednictvím zákona odlišit standardní lobbování za změnu legislativy od lobbování zákulisního a záměrně netransparentního. Věří, že zákon omezí nežádoucí jevy spojené s lobbingem – korupci, střet zájmů a klientelismus.

Lobbování v Česku zatím nemá jasná pravidla a není příliš transparentní, to by se ale mělo změnit. Ministři v úterý podpořili normu z dílny ministerstva spravedlnosti, která nyní poputuje k projednání sněmovnou. Hlavním nástrojem pro zvýšení transparentnosti má být zavedení registru evidujícího jak lobbisty, tak lobbované.

Kabinet se na své úterní schůzi zabýval také rozpočtem na příští rok. Sociální demokraté ho podpoří, když zohlední potřeby policie, hasičů a ministerstva práce a sociálních věcí, které požaduje nad navržený rámec 11 miliard korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) postrádá peníze na plánovanou změnu IT systémů, sociální služby či dotace obcím.

Pokud budou chtít lobbisté nadále provozovat lobbování legálně, budou muset o zápis do registru požádat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Lobbisté i lobbovaní budou do registru vkládat čtvrtletní, veřejně přístupné zprávy. Náklady na zřízení rejstříku odhadlo ministerstvo na 500 tisíc až 700 tisíc korun bez DPH, provoz registru bude podle něj stát zhruba milion ročně.

Přebytky rozpočtu půjdou na snížení státního dluhu

Vláda také podpořila novelu zákona o rozpočtových pravidlech. Případný přebytek státního rozpočtu by se tak měl do budoucna využít pouze na snížení státního dluhu.

Zároveň vláda schválila návrh na vázání peněz na neobsazená místa na ministerstvech. To by mělo přinést roční úsporu jeden až dvě miliardy korun. Návrh novely, která nyní zamíří k projednání do sněmovny, počítá se změnami od 1. ledna 2021.

Babišův kabient také podpořil několik technických úprav souvisejících se změnou daňových předpisů na úrovni EU. Zákon, který změny obsahuje, by měl být účinný od roku 2020. Novela například upravuje omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností, zavádí dodatečné podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných daňových informací. Novela zahrnuje například i italskou obec Campione d'Italia a italské vody jezera Lugano do celního území EU.

Peníze pro asistenty a speciální pedagogy půjdou z rozpočtu škol

Asistenti pedagoga a speciální pedagogové-logopedi ve speciálních školách by od příštího roku už neměli dostávat peníze z rozpočtu na inkluzi, ale z rozpočtu škol na platy. Ministerstvo školství tak chce zabránit dvojímu způsobu financování těchto pracovníků. Změny by navázaly na nový model financování škol, který má fungovat od ledna. Upřesnit by se mělo rovněž dosud široké rozpětí maximálního počtu vyučovacích hodin asistentů.

Změny ve financování asistentů pedagoga by podle ministerstva neměly znamenat další nároky na rozpočet. Počítá s tím, že by se pouze přesunula část peněz určených na pomoc při začleňování znevýhodněných dětí ve školách do rozpočtu speciálních škol na platy.