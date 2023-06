Na příspěvek na zaměstnávání lidí s handicapem by mohlo nově dosáhnout více firem

Lidé s handicapem by se mohli snáze dostat do pracovního procesu. Na státní dotaci by totiž mohlo nově dosáhnout mnohem více firem. Peníze zatím dostávají jenom ty podniky, kde je se zdravotním postižením více než polovina zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale plánuje novelu, která to má změnit. Upravit chce navíc i podmínky náhradního plnění.