Každé desáté klíště přenáší boreliózu. Nakažených je o čtvrtinu víc než vloni

Během května vzrostl počet nakažených lymskou boreliózou o 151 případů. Celkově se tak tento rok nakazilo 567 lidí, to je o čtvrtinu víc než ve stejném období vloni. Nemoc aktuálně přenáší každé desáté klíště. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Naopak počet nakažených klíšťovou encefalitidou se oproti loňsku nemění. Podle meteorologů jsou tento týden klíšťata vůbec nejaktivnější za celou dosavadní sezonu, vloni to bylo o dva týdny dřív. Případů tak bude podle odborníků ještě výrazně přibývat.