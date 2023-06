Českem projde studená fronta, přesto bude víkend suchý s teplotami nad 20 stupni

Ze čtvrtečních 22 až 26 stupňů Celsia a v Čechách až 28 stupňů se v pátek a sobotu mírně ochladí. V pátek bude 20 až 24 stupňů, v sobotu 18 až 22 stupňů, sucho tím ale neskončí. Bude to důsledek studené fronty, která v pátek projde Českem. Podle meteorologů ale bude slabá a nevýrazná a příliš pršet z ní nebude.

Podle meteoroložky ČT Marie Odstrčilové z ní spadne „jen pár kapek“, a to hlavně na hory na severu republiky. „S největší pravděpodobností do Jizerských hor, anebo Krkonoš. V pátek tak zůstane jasno, polojasno. Na nevýrazné studené frontě bude sice mraků přibývat, ale nebude to mnoho. Bude se tvořit kupovitá oblačnost,“ dodala.

Po sobotním ochlazení se od neděle začne zase oteplovat na maximálních 20 až 24 stupňů, v Polabí a Poohří může být až 26 stupňů Celsia.