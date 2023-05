Léto bude v Česku nadprůměrně teplé, ukazují předpovědi

Už za pár dní začíná léto, alespoň to klimatologické, které trvá od 1. června do 31. srpna. Jde o tříměsíční období, které z dlouhodobého pohledu přináší nejvyšší teploty z celého roku. A je to taky období prázdnin, dovolených, ale třeba i žní. A právě z těchto důvodů se počasí během letní sezony sleduje víc než v jiných částech roku.

Na konci jara se tak meteorologové stále častěji setkávají s otázkou, jaké léto vlastně bude. Jaký je tedy aktuální výhled založený na objektivních datech a výstupech numerických předpovědních modelů?

Léto přichází z Atlantiku

Pro dění v Evropě je pochopitelně jedním z nejdůležitějších činitelů Atlantský oceán, který je během letošního jara mimořádně teplý, dokonce nejteplejší v historii družicových pozorování – to se v létě může projevit snížením rozdílů mezi obecně teplejší pevninou a chladnějším mořem. To by znamenalo menší tendenci k pronikání tlakových níží z Atlantiku nad kontinent.