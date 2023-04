Nejsem rasistka, byla to neobratná zkratka, uvedla senátorka k výroku o segregaci romských dětí

Senátorka odmítla označení za rasistku a zdůraznila, že rasismus do společností nepatří a je odsouzeníhodný a v rozporu s její mnohaletou právní praxí. Omluvila se za zkratku, která by mohla být takto vykládána. Šlo podle ní o součást delšího projevu, který navíc navazoval na předchozí diskusi o diskriminaci na plénu Senátu.

Vládní zmocněnkyně ocenila, že senátorka se ve veřejném prostoru omlouvá za to, že výrok nebyl správný, nebyl šťastný. Považuje ho však za nepřijatelný na tak reprezentativním fóru, jako je Senát. „Považuji za důležité říci, že jakákoliv rasová segregace ve vzdělávání je nepřijatelná.“

Inkluze

Šimáčková Laurenčíková také zdůraznila, že do kultivované debaty, jak má vypadat český vzdělávací proces, nepatří návrh dělit děti na ty, které si zaslouží být v běžných třídách a děti, které tam nemohou být a mají být vzdělávány zvlášť.

Bere za špatné, když to říkají autority v Senátu, protože to může být bráno jako hodnotový kompas pro část společnosti. Může to také legitimizovat některé návrhy, například obcí, pokračovat v segregovaném modelu vzdělávání. Segregace byla podle ní běžná za doby totality a je to forma, která nikomu neprospívá.

Senátorka na to reagovala slovy, že ale ona nic takového nenavrhovala. Domnívá se zároveň, že plošná inkluze také nefunguje, „to bychom takové starosti po 30 letech neměli.“ Dodala, že proto se nad tím zamýšlela.

Volba slov

„Dobře mi tak, řekla jsem to neobratně,“ uznala Jana Zwyrtek Hamplová s odkazem na mediální bouři po svém výroku v Senátu. „Udělala jsem velkou chybu, že jsem zabrousila dvěma třemi větami do tématu kolegyně (předchozí příspěvek na plénu Senátu – pozn. redakce), kterou jsem chtěla podpořit. A takto se mi to vrátilo, “ uvedla také senátorka.

„Moc prosím, opravdu volme slova opatrně, protože mohou podněcovat nenávist, mohou posilovat předsudky ve společnosti a rozdělovat naší společnost, která spíš potřebuje být stmelována a propojována,“ uzavřela vládní zmocněnkyně.

„Velmi to podepisuji,“ reagovala senátorka.