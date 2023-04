Česká televize spouští rozšířené regionální vysílání

Mutace zpravodajství pro jihozápadní část republiky budou vysílat studia z Českých Budějovic a Plzně. Severovýchod Čech bude vysílat z Hradce Králové a Ústí nad Labem.

První vysílání začne v 18 hodin na ČT1. „Snažíme se maximálně podporovat regionální zpravodajství, protože je důležité pro naše diváky. Kromě toho, že máme velmi silnou síť zahraničních zpravodajů, tak máme i silnou síť regionálních zpravodajů po celém Česku,“ uvedl ve Studiu 6 generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Šéfredaktor regionálního zpravodajství ČT a vedoucí regionálního studia v Hradci Králové Michal Klokočník podotkl, že díky tomu bude možné se některým tématům věnovat více do hloubky. „Budou to témata, která se týkají dopravy, zdravotnictví, dostupnosti zdravotní péče regionální politiky. Řešíme neustále nějaké komunální kauzy, takže témat bude velké množství.“

Dodal, že diváky v regionech zajímá i kultura, zajímavosti. „Často nás zásobují i sami diváci materiály, vlastními videi, takže to bude takový mix, který nyní chceme přetavit do pořadů,“ dodal Klokočník. Zmínil, že krajští redaktoři už nyní přispívají do všech relací, včetně Událostí, nejrůznějšími formáty.