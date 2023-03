Častěji než vězení stanovují soudy peněžité tresty. Zavírat lidi není vždy adekvátní řešení, říká Stříž

Tuzemské soudy už udělují víc peněžitých trestů, než kolik lidí posílají do vězení. Loni vyměřily sankce za rekordní půl miliardy korun. Zabavování majetku nebo ukládání peněžitých trestů by mohlo být ještě častější. Justice by tak mohla snížit počet vězňů, těch po covidovém období zase přibývá.