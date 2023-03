Roste zájem o nouzovou antikoncepci. Lékárny to přisuzují konci pandemie i pomoci Ukrajině

V krajních případech

S většími prodeji „prášků po“ má v posledních letech zkušenost i Pilulka.cz. Ta jich v minulém roce oproti klasickému nárůstu v jednotkách procent prodala dokonce dvojnásobek. „Za rok 2022 lékárna eviduje dvojnásobný zájem o tuto antikoncepci oproti roku 2021. Navýšení prodeje se týká jak e-shopu, tak i našich kamenných lékáren,“ říká mluvčí sítě lékáren Pilulka.cz Daria Zverevska.

Podle mluvčí Lékárna.cz, které se vyšší zájem posledních let také týká, je možné, že za to může pocovidové období a poslední rok pak válka na Ukrajině. „Jedná se o poměrně vysoké číslo nárůstu, které nás samotné překvapilo. S jistotou nedokážeme říct, proč k tomuto růstu došlo. Příčinou může být například rozvolnění po lockdownu a poslední rok pak vlna solidarity Čechů, kteří posílali balíčky na Ukrajinu,“ dodává mluvčí Lékárna.cz Romana Žatecká.

Jak z průzkumu Lékárna.cz vyplývá, většina žen tuto antikoncepci použije pouze v krajních případech. „Pilulku po jsem použila jednou v době svého mládí jako záchranu po selhání kondomu. Považuji ji za dosti brutální metodu a jako běžnou antikoncepci bych ji určitě nepoužívala,“ svěřila se anonymně jedna z účastnic tohoto průzkumu na jaře roku 2022.

Ústup hormonální antikoncepce

Nárůst užívání tohoto druhu antikoncepce překvapil i samotné odborníky. Zvýšený zájem podle nich může souviset s upouštěním od klasické antikoncepce. „Nemáme to nějak vědecky podloženo, ale v posledních letech se výrazně snižuje počet žen, které užívají klasickou hormonální antikoncepci. Pak se častěji dostávají do situací, které musí řešit touto metodou. Ta je ale spíše nedoporučitelná a dlouhodobě nevhodná,“ říká člen Sexuologické společnosti ČLS JEP Zlatko Pastor. Upozorňuje na to, že postkoitální antikoncepce může často vyvolat bolesti hlavy, břicha, nevolnost či zvracení nebo rozhodit ženě menstruační cyklus.

Nad důvody se zamýšlí i místopředseda Asociace soukromých gynekologů. „Tento trend by mohl být způsoben tím, že některé ženy nechtějí své tělo zbytečně vystavovat umělým hormonům a přestávají užívat klasickou hormonální antikoncepci. Při nehodě pak musejí sahat po těchto pilulkách,“ říká místopředseda Asociace soukromých gynekologů Radovan Vlk.

Dodává, že pokud tuto pilulku užijí nouzově jednou za rok, tak to není takový problém. K dlouhodobějšímu používání by ji ale nedoporučil. „Pro tělo je to hormonálně velký nárůst, proto by se neměla užívat více než jednou za dva až tři měsíce,“ dodává Vlk. Poukazuje na to, že bránění se umělým hormonům je určitý trend zejména u žen do pětadvaceti let. Proto je podle něj logické, že bude přibývat uživatelek postkoitální kontracepce.

Na českém trhu je deset druhů balení nouzové antikoncepce od různých značek. Nouzová antikoncepce je druh hormonální antikoncepce, který je volně prodejný v lékárnách. Je určena především jako „první pomoc“ po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání jiné antikoncepční metody (protržený kondom nebo zapomenutá tableta).

Tato metoda není vhodná k opakovanému užívání a nepřeruší již probíhající těhotenství. Jedná se pouze o nouzové řešení, kdy je nutné užít daný přípravek co nejdříve po nechráněném pohlavním styku, maximálně ale do tří až pěti dní.