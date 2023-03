Česko chce ze Švýcarska koupit Leopardy 2, zaznělo z Bernu

Česko chce od Švýcarska odkoupit blíže neupřesněný počet starších tanků Leopard 2, které jsou v současné době uskladněny v alpské zemi. Podle agentury AFP to řekla švýcarská ministryně obrany Viola Amherdová. Žádné další podrobnosti neuvedla. O odkup zakonzervovaných tanků Leopard 2 z 80. let minulý týden požádalo i Německo. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že informaci nyní nebude komentovat. Ministerstvo obrany deklarovalo, že o odprodeji tanků nejednalo, švýcarskou nabídku by ale přijalo jako ocenění pomoci Ukrajině.