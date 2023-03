Koalice řeší, zda nechat poslední ročník v mateřinkách i nadále povinný

Syna Jonatána vodí Ondřej Roztomilý do školky už od dvou a půl let. Letos bude chlapci šest a aktuální ročník v mateřské škole je tak pro něj povinný. Na podzim ho čeká škola. Roztomilý je každopádně rád, že přípravu se synem dělají denně učitelky ve školce.

Koalice teď znovu otevřela diskusi o tom, jestli poslední ročník mateřských škol ponechat povinný. „Je to jeden z bodů, o němž debatujeme v rámci balíku úprav nejenom daňových, ale i při hledání různých úspor. Za sebe a za KDU-ČSL můžu říct, že tady žádné úspory rozhodně nevidím,“ zamýšlí se předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný.

„Po několika letech fungování by se skutečně mělo vyhodnotit, zda to přineslo to, co jsme od toho očekávali. A zda byrokratické nároky na ostatní – na školy, rodiče a učitele – nejsou natolik vysoké, že to třeba ten efekt nepřináší,“ říká bývalý ministr školství a člen sněmovního školského výboru Petr Gazdík (STAN).

ODS chtěla dříve povinnost zrušit

Poslanci včetně těch z ODS se kloní spíš k zachování povinnosti. Právě ODS přitom navrhovala její zrušení ani ne rok po uzákonění. „Čas od zavedení v roce 2017 ukázal, že je třeba některá stanoviska z minulosti přehodnotit, ukazuje se z různých studií, že předškolní vzdělávání je pro děti zásadní,“ uznává další členka školského výboru Renáta Zajíčková (ODS).

„Rozhodně budu proti (zrušení povinnosti), aby děti ze znevýhodněných prostředí získaly alespoň základní návyky,“ má jasno místopředseda školského výboru Zdeněk Kettner (SPD).

Podíl pětiletých dětí, které do školek nechodily před zavedením povinnosti a které nechodí teď, se pohybuje shodně kolem pěti procent. Část se totiž vzdělává individuálně, což zákon umožňuje.