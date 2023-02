Soud s Ferim pokračuje výslechy znalců a dalších poškozených žen

Feri už v úterý odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí. Ve svém vyjádření pro média jmenoval jednu z žen, jejíž případ policie prověřovala a posléze ho odložila. Za to Feriho zkritizovala mimo jiné právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší, podle které jde o zastrašování.

„Já pokládám za nutné to, aby se jasně ke všem novinářům dostalo, že ‚sprcha‘ a ‚noční stolek‘, což je to, co někteří novináři opakovali jako věčný šlágr, že to není součástí hlavního líčení, že to není něco, co bylo dále řešeno a že to bylo něco, co se konsenzuálně odehrálo,“ prohlásil exposlanec před jednáním k tomu, proč jméno zveřejnil.

Server lidovky.cz napsal, že Feri mohl porušit zákon, protože zveřejnil citlivé údaje z policejního spisu. „V tuto chvíli zjišťujeme, jestli se věcí vůbec budeme zabývat,“ sdělil na mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Zveřejnění jména nebylo šťastné, řekl Feri

Feri ke zveřejnění jména doplnil, že jednal pod tlakem a emocemi. „Jistě jsem mohl mluvit šťastněji, ale stojím si za tím, že v tomto konkrétním případě, že to, že jsem zveřejnil jméno, tak se nejedná o oběť. Bylo to zcela konsenzuální,“ dodal bývalý poslanec. Zkritizoval také některá média.