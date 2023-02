Razantnější zvyšování úrokových sazeb by inflaci nezpomalilo, říká bývalý bankéř ČNB Dědek

Dědek v bankovní radě zastával opatrnější zvyšování úrokových sazeb. Zdůvodnil to tím, že inflaci poháněnou nákladovými šoky nelze ovlivnit politikou centrální banky. Jeho pozice ale prý ovlivnilo to, že je Česká republika součástí velmi konkurenčního vnitřního trhu a zvýšení sazeb vystavovalo místní výrobce konkurenční nevýhodě v porovnání s eurozónou. Většinový tábor ale vycházel z teorie inflačních očekávání.

„Skutečnost je taková, že současně se zvyšováním úrokových sazeb stále razantně narůstala i inflace,“ okomentoval Dědek počínání České národní banky. „Takže neplatila akademická poučka, že aby centrální banka byla kredibilní, tak musí ukázat svaly a rozhodnost,“ dodal.

K nižší inflaci v rámci eurozóny podle něj přispívá náročnější konkurenční prostředí, nedomnívá se ale, že by situace tuzemské ekonomiky byla výrazně odlišná, pokud by se v Česku platilo eurem. Sám je pro vstup Česka do eurozóny, zároveň si ale nemyslí, že by ekonomika kvůli nepřijetí eura nějak zaostávala – například ve srovnání se Slovenskem či Chorvatskem.

Dědek také v rozhovoru odmítl, že by centrální banka podléhala jakýmkoliv politickým tlakům a že by rozhodnutí rady mohlo být „šito na míru“ Andreji Babišovi (ANO) a jeho podnikání, jak o tom spekulují někteří komentátoři.