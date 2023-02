Mnoho Čechů stojí o pamětní tisícikorunu. V mrazech čekají v dlouhých frontách

Pražská pobočka otevřela v půl osmé a už v tu dobu se před ní táhla zhruba kilometrová fronta ulicemi Na Příkopě, Panská, Jindřišská a Senovážná téměř až zpět ke vstupu do banky. Někteří lidé ve frontě uváděli, že čekali přes noc navzdory silnému mrazu.

Ani ne hodinu po otevření banky už ale ČNB oznámila, že fronty před svým pražským ústředím a také před hradeckou pobočkou pro tento den z kapacitních důvodů uzavřela. „Čekající, kteří ve frontě stáli před jejím uzavřením, se dnes k výměně dostanou,“ doplnila banka.

📢 Aktuální informace:

Fronty u ústředí ČNB v Praze a u pracoviště ČNB v Hradci Králové byly pro dnešní den z kapacitních důvodů uzavřeny. https://t.co/yBiM2nAVhz — Česká národní banka (@CNB_cz) February 8, 2023

U ostravské pobočky ČNB se fronta půl hodiny po otevření táhla ještě kolem celého bloku budov až zpět ke vchodu do banky. Měřila přes 400 metrů a čekalo zde přes tisíc lidí. Rovněž fronta v Brně byla stovky metrů dlouhá. Vedla od pobočky banky v Rooseveltově ulici, klikatila se okolími ulicemi do Jánské, kde se u kolejí obracela zpět. Nejvíce lidí tak stálo ráno v Jánské, a to „obousměrně“.

Speciální tisícikorunu půjde běžně využívat v obchodech. Od standardní se liší přetiskem na lícní straně, který tvoří výroční logo ČNB ke třiceti letům existence a motiv dobového kolku z doby měnové odluky. Motiv kolku vychází z originální rytiny tisícikorunového kolku, která se dochovala v technickém archivu Státní tiskárny cenin. Kolky se v roce 1993 označovaly původní československé bankovky využívané do doby, než byla vytištěna nová česká platidla.

Centrální banka bankovku vydala s cílem připomenout širší veřejnosti třicáté výročí měnové odluky. Navázala na stokorunovou bankovku s přetiskem z roku 1919 vydanou u příležitostí stého výročí vzniku československé měny. „U veřejnosti to byl velmi vítaný předmět, tak jsme se to rozhodli zopakovat,“ řekl ředitel odboru peněžního oběhu a ochrany platidel ČNB Jan Mayer.