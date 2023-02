Vznik samostatných republik přežila společná koruna jen krátce

V té době se už v ČR stahovaly poslední kolkované bankovky, zatímco Slováci používali některé z nich ještě začátkem roku 1994. U mincí byla situace opačná, Slováci uvedli už v den odluky do oběhu kovovou desetikorunu, o dva měsíce později pak přišlo první české kovové platidlo, tehdy netradiční padesátikoruna.

První novou bankovkou se stala hned 8. února 1993 vydaná česká dvousetkoruna s Janem Amosem Komenským z dílny Oldřicha Kulhánka, která původně vznikala ještě pro společnou měnu. Na Slovensku se dočkali vlastních papírových peněz až v srpnu 1993, kdy do oběhu přišla padesátikoruna zobrazující Cyrila a Metoděje.

Plynulé zvládnutí této změny podpořila řada legislativních opatření. V polovině prosince 1992 přijala Česká národní rada zákon o České národní bance (ČNB), který určil, že peněžní jednotkou v ČR je koruna česká (Kč), a upravil řízení peněžního oběhu. Zároveň byla jmenována bankovní rada v čele s guvernérem Josefem Tošovským. Obdobný zákon o zřízení Národní banky Slovenska (NBS) přijala Slovenská národní rada už o měsíc dříve, také on zaváděl novou národní měnu.

Do roku 2009, kdy se Slovensko stalo členem eurozóny, se vzájemný kurz obou korun vyvíjel, s výjimkou krátkého období na přelomu let 1997 a 1998 byla vždy silnější česká. V říjnu 1995 bylo možné koupit 100 slovenských korun za 89,50 Kč, v květnu 2002 klesla slovenská měna pod 70 Kč. Při přijetí eura byl stanoven kurz 30,126 Sk za euro, což tehdy odpovídalo přibližně 89,30 Kč za sto slovenských korun; při současném kurzu české koruny k euru by se 100 Sk pohybovalo mírně nad 80 Kč.

Konec společné měny provázely i některé kuriózní situace. Protože Slovensko na rozdíl od Česka kolkovalo i dvaceti- a padesátikoruny, mohli Slováci několik měsíců vydělávat na tom, že z těchto bankovek odlepovali kolky a udávali je v České republice. U mincí mohli podnikavci na jejich převozu ze Slovenska do ČR vydělávat ještě déle: koruny přestaly platit v září 1993 a dvou- a pětikoruny až v listopadu 1993. Podle pamětníků se dalo na milionu vydělat až 200 000 slovenských korun.

O 30 let později…

„I po 30 letech od rozdělení obou ekonomik Slovensko stále zaostává za výkonem českého hospodářství,“ uvedl analytik Purple Trading Jaroslav Tupý.

„Česko má ve srovnání se Slovenskem také lepší hodnocení úvěrové spolehlivosti od ratingových agentur. V porovnání rychlosti přibližování k evropské úrovni je na tom ale o trochu lépe Slovensko. Podle parity kupní síly bylo Slovensko v 90. letech zhruba na polovině úrovně zemí EU, nyní je na přibližně na 80 procentech. Česko začínalo z výrazně vyšší úrovně, při rozdělení Československa bylo na téměř 80 procentech průměru EU a nyní je na úrovni 90 procent,“ doplnil Tupý.